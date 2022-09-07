سعودي وقطري أمينان مساعدان جديدان للجامعة العربية

وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام دورته العادية 158. التي عقدت بالقاهرة، على تعيين خالد بن محمد منزلاوي، مرشح المملكة العربية السعودية، أميناً عاماً مساعداً للجامعة العربية لمدة خمس سنوات.

كما وافق المجلس، ضمن قراراته التي أعلنتها الجامعة العربية (الأربعاء)، على تسمية السفير علي بن إبراهيم المالكي، (مرشح قطر) أميناً عاماً مساعداً للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، بديلاً عن السفير مبارك الهاجري، استكمالاً لمدته.

وكان وزراء الخارجية العرب قد اجتمعوا (الثلاثاء)، في إطار أعمال الدورة 158 للجامعة، برئاسة ليبيا، لمناقشة قضايا العمل العربي والمشترك السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية. حيث تناول الاجتماع قضايا الأمن الغذائي، وتأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة، إضافة إلى الأزمات المختلفة في الدول العربية.

وعقدت على هامش الدورة اجتماعات لثلاث لجان وزارية هي «اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية»، و«اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، و«اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة».