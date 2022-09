استمرار نشاطات منظمتين أمميتين لدعم المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- قدم تقريران إخباريان ملخصًا بأهم نشاطات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أهم ما ورد فيهما من مضامين صحيفة المرصد، أكدا أن الـ31 من أغسطس الماضي شهد تمكن المفوضية من إجلاء 101 من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى رواندا، في وقت تم فيه إعادة توطين 33 آخرين في أوروبا.

ووفقًا للتقريرين أعربت المنظمة الأممية عن امتنانها لسلطات ليبيا المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لرحلات الإجلاء الإنساني، حاثة البلدان على توفير المزيد من المسارات القانونية لمساعدة الأكثر ضعفًا على الوصول إلى بر الأمان في خارج البلاد.

وتابع التقريران أن الـ30 من الشهر الفائت تم فيه إقامة حفل بمناسبة انتهاء أعمال تأهيل مدرسة في بلدية في جنوب ليبيا استضافت طلابًا ليبيين وغيرهم إذ تضمن العمل إصلاح الحمامات والأبواب والنوافذ وتركيب كهربائيات جديد وإعادة طلاء المباني.

وأضاف التقريران: إن هذا يأتي في إطار مشاريع الأثر السريع لتحسين وصول السكان إلى الخدمات المحلية وتعزيز التعايش السلمي بالمناطق التي تستضيف النازحين والعائدين والمهاجرين غير الشرعيين، فيما شهد الأسبوع المنصرم مواصلة المفوضية بالتنسيق الشركاء تقديم المساعدة والخدمات للأكثر ضعفًا.

وبين التقريران أن هذه المساعدات تتمثل في مجموعات النظافة وحفاضات الأطفال والمساعدات الغذائية، بالإضافة لاستشارات طبية في مجالات الصحة العامة والإنجابية والنفسية، مع إحالة حالات للمستشفيات العامة والعيادات الخاصة، في وقت ما زالت فيه أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الاجتماعية والاقتصادية سيئة.

وارجع التقريران سوء هذه الأوضاع لحالة عدم اليقين السياسي المؤثرة سلبًا على الاقتصاد ومعاناة من لا يعملون منهم من مصاعب مالية جمة قياسًا بالعاملين.

