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مركز الرقابة على الأغذية يرفض شحنة جبنة بريطانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، عن رفض شحنة جبنة شيدر قادمة من بريطانيا تبلغ حوالي 20 طن بميناء الخمس بسبب انتشار الفطريات في كامل الشحنة.

وذكر المركز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشحنة تحمل العلامة التجارية: Puck natural hard cheder cheese.

واضاف أن الكمية المرفوضة من الجبن الشيدر البريطانية المنشأ تبلغ 19516,800، وذلك بسبب تدني في كفاءة تبريد حاوية الشحن المبردة مما أدى لارتفاع في درجة الحرارة سببت نموات فطرية في جبنة الشيدر في كامل الشحنة.

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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