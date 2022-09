ذا نورث أفريكا بوست: الجزائر تخرب كل مصالحة تقترب ليبيا من تحقيقها

ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية الجزائر بالتسبب في تخريب كل مصالحة يتم الوصول إليها في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا التخريب يتم عبر الدعم الجزائري للصراع العسكري بين الأطراف الليبية المتنافسة مع كل اقتراب من تحقيق هذه المصالحة.

وأشار التقرير إلى انتقادات عدة من الدول العربية لتدخلات نظام الجزائر السلبية في الأزمة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

