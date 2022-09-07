احتفالية بمناسبة اعتماد الجودة بمؤسسات مراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة

طرابلس 07 سبتمبر 20222 (وال)- أقيمت بصالة نقابة المعلمين بطرابلس اليوم الأربعاء، احتفالية اعتماد الجودة بمؤسسات مراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة بحضور وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومراقبي التعليم ببلدية طرابلس الكبرى ومراقب تعليم مصراتة.

هذا وتم خلال الاحتفالية؛ توزيع الشهائد والدروع على المؤسسات المتحصلة على هذا التصنيف وهي، مؤسسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي، ومؤسسة شرفة الملاحة للتعليم الثانوي، ومؤسسة مختار بالحاج للتعليم الثانوي.

وهنأت الكلمات التي ألقيت خلال الاحتفالية المؤسسات المتحصلة على التصنيف من مركز ضمان الجودة، مشيدة بمراقبة التعليم سوق الجمعة على ما بذلته من مجهودات من أجل الرقي بهذا القطاع الهام.

ويعد المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية أحد الركائز الرئيسية في ليبيا، وذلك باعتباره الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة والتنمية، وتطوير المعايير المحلية بما يُواكب القياسات الدولية. (وال)

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