الصغير: “الخرافي” فشلت بوضع يدها على أصول ليبيا في فرنسا

الوطن – رصد

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عن قضية محمد والتي رفعها سابقا ضد ليبيا، إن شركته لديها حكم تحكيم نهائي غير قابل للطعن أو الاستئناف بأي صورة أو شكل وأمام أي جهة كانت في العالم.

وأضاف الصغير،ان قضية الخرافي لا تسوى إلا بالتفاوض مع الخرافي نفسها وعن طريق وساطة الحكومة الكويتية لأن غير ذلك يعتبر مضاعفة للمصاريف والفوائد والغرامات وخسارة للوقت، خاصة أن الشركة فشلت في وضع يدها على أصول ليبية في فرنسا لتنفيذ الحكم النهائي الصادر لها، لكنها لا تزال تملك سند قضائي تحكيمي للمطالبة بما حكم لها به، وستعمل على مطاردة الأصول الليبية في كل مكان

يذكر أن قضية الخرافي ضد ليبيا تدور وقائع النزاع حول إسناد السلطات الليبية لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية تنفيذ مشروع استثماري سياحي.