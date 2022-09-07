الصغير: “الخرافي” لديها حكم نهائي وستطارد الأصول الليبية في كل مكان

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن قضية الحجز التنفيذي لمجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بقيمة مليار و200 مليون دولار، لا تحل إلا بوساطة الحكومة الكويتية.

وقال الصغير في تغريدة عبر “تويتر”، إن شركة “الخرافي لديها حكم (تحكيم نهائي) غير قابل للطعن أو الاستئناف بأي صورة أو شكل وأمام أي جهة كانت في العالم”.

وأضاف: “فشلت الخرافي اليوم في وضع يدها على أصول ليبية في فرنسا لتنفيذ الحكم النهائي الصادر لها، هذا لا يعني أن قضية الخرافي انتهت”.

وأشار إلى أن شركة الخرافي “لا تزال تملك سندا قضائيا تحكيميا للمطالبة بما حكم لها به، وستطارد الأصول الليبية في كل مكان، ولا نعلم متى ستتمكن من وضع يدها على إحداها”.

وتابع: “قضية الخرافي لا تسوّى إلا بالتفاوض مع الخرافي نفسها وعن طريق وساطة الحكومة الكويتية، غير ذلك هراء ومضاعفة للمصاريف والفوايد والغرامات وخسارة للوقت”.

وأصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا اليوم الأربعاء يقضى ببطلان الحجوزات التنفيذية التي تقدمت بها مجموعة الخرافي الكويتية ضد المؤسسة الليبية للاستثمار.