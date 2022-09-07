عقيلة يدعو غوتيرش لدعم قرار البرلمان بتشكيل حكومة باشاغا ومساندتها

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دعا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إلى دعم قرار مجلس النواب بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ومساندتها لممارسة مهامها من خارج طرابلس إلى حين تحريرها من قبضة المليشيات والعصابات المسلحة.

ووجه عقيلة خطابا إلى أبو الغيط، أكد فيه على أنه مجلـس النواب مارس سـلطاته وصلاحياته المنصـوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وتحت قبة المجلـس، وقرر سحب الثقة مـن حكومة الوحدة الوطنية، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح عقيلة، أن قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة جاء عقب انتهاء ولايتها، مؤكدًا أن مسـاعي بعض الدول لدعم بقـائها ضـمنيا هـو دعم ومساندة للمليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت التسوية السياسية.

وأكد عقيلة لأبو الغيط، أن حكومة الوحدة فشلت في أن تكون “حكومة وحدة وطنية” حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقـرر.

كما أكد أنها فشلت في مد جـسور الثقة بين الليبيين بين الغـرب والشـرق والجنـوب، وفشلت في توحيد مـؤسسات الدولة وعمقـت الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحولت إلى مظلة حامية للمليشيات والعصابات المسلحة، التي تحكـم السيطرة علـى العاصمة الليبية طرابلس لتضمن لها البقاء على حساب مستقبل الليبيين.