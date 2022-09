ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية عن زيادة الصادرات الهندسية من مصر لعدد من الدول من بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص السياق الليبي منه صحيفة المرصد، نقل عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصرية إعلانه أن صادرات قطاع التصنيع الهندسي زادت بنسبة 27% لتصل إلى مليارين و100 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يوليو الماضيين.

وأضاف التقرير: إن هذا الرقم يفوق نظيره في الفترة ذاتها من العام 2021 البالغ مليارًا و600 مليون دولار. مشيرًا إلى أن أهم القطاعات التي حققت زيادة هي الأجهزة الكهربائية والمنزلية والكابلات ومكونات السيارات والمضخات والمراجل والمحركات والآلات والمعدات والمعادن ذات الاستخدام الكهربائي.

وتابع التقرير: إن قائمة أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها ضمت ليبيا والجزائر والمغرب وكينيا والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وبريطانيا وسلوفاكيا وفرنسا والتشيك وإسبانيا. مؤكدًا أن المجلس يستعد لتنظيم معرض “هاتس إيجيبت” لقطاع الصناعات الهندسية بنسخته الـ4.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مدة التنظيم ستكون خلال الفترة الممتدة بين الـ2 والـ4 من أكتوبر المقبل بمشاركة أكبر المشترين لهذه الصادرات.

ترجمة المرصد – خاص

The post ديلي نيوز إيجيبت: ليبيا من بين أكبر الدول المستوردة لصادرات مصر الهندسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية