بن قدارة: نتعاون مع الشركات لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 2 مليون برميل

عقدت لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها العاشر بديوان مجلس الوزراء، بحضور رئيس لجنة إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وقالت المؤسسة في بيان إن الاجتماع خُصص لمتابعة تسوية مرتبات العاملين بالقطاع من خلال صرف مرتبات الموظفين الجدد، والزيادة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وبحسب البيان تناول الاجتماع مناقشة الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط وفق ما جرى الاتفاق عليه عند إعداد الميزانية الاستثنائية.

وأكد رئيس المؤسسة أن لجنة الإدارة تعقد اجتماعاتها مع الشركات العاملة بالقطاع من أجل وضع خطة ثلاثية هدفها الأول إيصال إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 2 مليون برميل يوميا.