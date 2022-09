الخارجية المصرية: حكومة الدبيبة انتهت ولايتها الشرعية.. ونتحفّظ على إجراء أي مشاورات مع المنقوش

ليبيا – قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن سبب مغادرة الوزير سامح شكري والوفد المرافق له لجلسة جامعة الدول العربية هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

أبو زيد وفي تصريحات خاصة لوكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية نقلتها صحيفة “الشروق”، أضاف: “هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية”.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في تصريحات خاصة لقناة “العربية/ الحدث” أن انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية ليبيا الرئاسة.

وأضافت أن موقفها من حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا هي أنها انتهت ولايتها الشرعية.

كما طالبت القاهرة من أطراف دولية بضرورة الاعتراف بالحكومة التي صادق عليها مجلس النواب، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاآغا.

وأكدت في ذات الوقت تحفظها على إجراء أي مشاورات مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لانتهاء ولاية الحكومة، نافية مطالبتها بمغادرة مصر.

الخارجية المصرية طالبت بضرورة أن يكون الحل سياسيًا في ليبيا، ووقف التحشيد وحماية المدنيين.

