رئيس مجلس النواب يخاطب الجامعة العربية لدعم الشرعية في ليبيا

الوطن / متابعات

خاطب رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أجل دعم الشرعية في ليبيا.

ودعا صالح في بيان له الجامعةَ العربيّةَ إلى دعم قرارات مجلس النواب، ومساندة الحكومة المنبثقة عنه برئاسة “فتحي باشاغا”.

واعتبر البيان أن مساعي بعض الدول لدعم بقاء حكومة “الدبيبة” منتهية الولاية، تعد دعما للميليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

وطالب البيان بدعم حكومة “باشاغا” حتى تمارس مهامها من خارج مدينة طرابلس إلى حين تحريرها من قبضة الميليشيات والعصابات المسلحة، وفق تعبيره.