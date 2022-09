المشري يصف انسحاب سامح شكري من جلسة جامعة الدول العربية بـ”المخالف للأعراف الدبلوماسية”

ليبيا – بارك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين لليبيا رئاستها مجلس الجامعة العربية.

المشري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبّر عن استغرابه من تصرف وزير الخارجية المصري سامح شكري بانسحابه من جلسة مجلس الجامعة العربية، واصفًا هذا التصرف بـ “المخالف للأعراف الدبلوماسية”.

