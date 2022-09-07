قشوط: طرابلس تقترب من سيناريو بنغازي

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي، محمد قشوط، إن “تمكن المجموعات المتطرفة من السيطرة على طرابلس سيجعلها مهددة بسيناريو مشابه لما حدث في مدينة بنغازي، حين سيطرت عليها التنظيمات المتطرفة”.

وأضاف قشوط، في تصريح رصدته “الوطن”، أن الخطر الأكبر الذي تواجهه طرابلس العاصمة اليوم يتمثل في حالة التنافس التي بدأت تظهر ملامحها.

وأشار إلى أن تكرار سيناريو بنغازي في طرابلس يهدد دول الجوار بشكل مباشر، وهو ما لن تسمح به الدول الإقليمية ودول الجوار التي تصبح مهددة بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الكتائب التي تسيطر على العاصمة طرابلس تتمثل في: “مليشيا الردع بإمرة عبد الرؤوف كارة، ومليشيا دعم الاستقرار بإمرة عبدالغني الككلي الشهير بغنيوة، ومليشيا عماد الطرابلسي، ومليشيا 301 بإمرة عبد السلام زوبي، ومليشيا الرحبة تاجوراء بإمرة بشير خلف الله الشهير بـالبقرة، ومليشيا 444 بإمرة محمود حمزة”.