اللافي: جهود المجلس الرئاسي مستمرة في مشروع المصالحة الوطنية 

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار جهود المجلس في هذه المرحلة، على مشروع المصالحة الوطنية كونه ركيزة أساسية في بناء الدولة، والعبور بالبلاد نحو الاستقرار الكامل، مؤكدًا أهمية تنوع المشاركة من كل أطياف الشعب الليبي، لضمان نجاح هذا المشروع الذي يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم.

جاء ذلك خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الرئاسي ومجلس التخطيط الوطني، صباح اليوم الأربعاء، حول المصالحة وسبل تعزيز المشاركة المحلية بها، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأثنى اللافي على المبادرات المجتمعية المتنوعة، التي قدمت للمجلس الرئاسي من كافة ربوع ليبيا، «محييًا أصحاب كل هذه المبادرات».

وكانت حلقة النقاش المنعقدة اليوم، بمقر مجلس التخطيط الوطني، ضمن سلسلة من ورش العمل، التي أُقيمت بمشاركة عدد من الخبراء، والأكاديميين من عدة جامعات، ونشطاء المجتمع المدني، قدموا خلالها ملاحظات وتوصيات، تتمحور حول الرؤية التي أطلقها المجلس الرئاسي، خلال شهر يونيو الماضي لمشروع المصالحة الوطنية.