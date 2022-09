ليبيا – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان عن تقديرها لموقف وزارة الخارجية المصرية في اجتماع جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، والذي أبان احترامًا للشرعية الوطنية والتزامًا بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبين في استرداد و امتلاك العملية السياسية.

وزارة الخارجية، وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه، دعت كل الدول العربية الى اتخاذ موقف مماثل، تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير، وذلك من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية.

كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية وأمانتها إلى فك الارتباط نهائيًا بالحكومة السابقة المسماة حكومة الوحدة الوطنية، كونها منتهية الولاية ومسحوبًا منها ثقة مجلس النواب، وأن يقتصر حصرًا التعامل مع الحكومة الليبية الشرعية.

The post خارجية الحكومة المكلفة: على جامعة الدول العربية فك الارتباط بحكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

