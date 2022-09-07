مريحيل: نريد من بريطانيا ممارسة دور أكبر في ليبيا

الوطن / رصد

رأى سفير ليبيا لدى بريطانيا صلاح مريحيل، أن بريطانيا لن تستخدم نهجاً جديداً إزاء تعاملها مع الملف الليبي.

وقال مريحيل في تصريحات صحفية إن بريطانيا لا تريد التدخل كثيرًا في حل أزمة ليبيا، موجهاً دعوته لها من أجل الإسهام أكثر في مساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار.

وأضاف مريحيل أن المطلوب من لندن اتخاذ دور أكثر نشاطًا وجرأة في سبيل تعزيز الديموقراطية والتنمية في ليبيا، والحيلولة دون عودة الأنظمة الاستبدادية.

واعتبر السفير أن هذا التدخل من بريطانيا سيعود عليها بالنفع، عبر الاستثمارات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والخدمات والبنية التحتية.