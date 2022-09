ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن المدعي العام العسكري تجاوز صلاحياته بمخالفته القانون.

كرموس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أمس الثلاثاء أوضح أن المدعي العام العسكري تجاوز صلاحياته بإصدار أوامر قبض بحق مدنيين لا يخضعون لأحكام القانون العسكري.

