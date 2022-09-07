إدانة مسؤولين بقضايا فساد داخل المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية

الوطن / رصد

أعلنت النيابة العامة الليبية تحريكها دعوى عمومية بحق عدد من مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية و التعليم.

وقالت النيابة عبر “فيسبوك” إن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ تابعت البلاغ المرفوع من موظف بالمركز بحق كل من مدير عام المركز ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، وأثبتت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب تجاوزات إدارية ومالية.

وأوضحت أن التهم الموجهة للمذكورين الذين جرى حبسهم احتياطيًا، تتمثّل في الاستيلاء على المال، العام والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.