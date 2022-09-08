تجاوزات إدارية ومالية..النائب العام يأمر بحبس مسؤولين في مركز تدريب تابع لوزارة التعليم 

العنوان – طرابلس

أعلن مكتب النائب العام أن تحقيقات مع مسؤولين في المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم أسفرت عن حبسهم احتياطًا.

وأكد مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ استقصت واقعات البلاغ المرفوع من موظف بالمركز في مواجهة المدير العام؛ ومسؤول المتابعة وضمان الجودة؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق.

وأوضح أن التحقيق الابتدائي أثبت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.

وأفاد بقيام أركان جرائم الاستيلاء على المال العام؛ والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه عقب استجواب المتهمين؛ أمر المحقق بحبسهم احتياطياً.