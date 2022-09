ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة جامعة الدول العربية باحترام إرادة مخرجات الشعوب العربية.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، دعا جامعة الدول العربية إلى عدم اتباع إرادة سفراء دول أجنبية.

