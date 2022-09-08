القبض على 3 جزائريين وسوداني في عملية استهداف “دنقو”

الوطن / متابعات

أعلنت مصادر مطلعة عن أسماء الأشخاص المأسورين، على إثر استهداف الإرهابي المهدي دنقو من قبل مجموعة خاصة من لواء طارق بن زياد المعزز.

وأكدت المصادر أن الأسرى ثلاثة جزائريين وسوداني، وهم غدير بشير معمر 24 عاماً، وحسام حليمة بن محمد بن مسعود 27 عاماً، ومعاذ الشيخ أبوحوصة 20 عامًا، وعثمان محمد نور محمد سوداني الجنسية 30 عاماً.

وكانت غرفة الإعلام الحربي قد كشفت في وقت سابق عن قيام فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المُعزّز، بالقبض على 3 جزائريين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد عبورهم الحدود الجزائرية.

وقالت إن التحقيق معهم كشف عن تواصلهم مع الإرهابي المهدي دنقو عبر أحد الأشخاص، الأمر الذي قاد إلى رصد تحركات هذا الأخير والإيقاع به في منطقة القطرون جنوب ليبيا.