“ممثل شركة أمريكية”: سنقدم الدعم اللازم لتحسين الكهرباء في ليبيا

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي بممثل “الشركة الأمريكية” إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء في بيان أن اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الأمريكية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية.

وعلى هامش اللقاء، بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة واستعراض إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وإمكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير المنتظر بين الطرفين.

ومن جهته، أكد ممثل الشركة الأمريكية على حث شركته لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا.