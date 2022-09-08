العكاري: كل المصارف التجارية توجد بها هيئة شرعية هي التي تفتي في المنتجات الإسلامية 

العنوان – طرابلس

أكد عضو لجنة تعديل الصرف في مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري أن كل المصارف التجارية توجد بها هيئة شرعية هي التي تفتي في المنتجات الإسلامية.

وأضاف العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن اللجنة مكونة من خبرات قانونية ومتخصصة في الأمور الشرعية الخاصة بالبيع والشراء.

وأوضح عضو اللجنة أن شرط تملك السلعة متوفر في المصارف حيث نجد أن كل العمليات المرابحة تتم من خلال خطوتين الخطوة الأولى يقوم المصرف بشراء السلع والخطوة الثانية يتم بيع السلعة للزبون

وذكر العكاري أن هذه العملية تتم مع توضيح قيمة السلعة ومعدل العائد عليها وفي حال رفض الزبون الشراء لا يتم تغريمه بأي شيء.

وتابع عضو اللجنة :”النقطة الثانية أنه لا يمكن مقارنة العائد على المرابحة بالفوائد التقليدية بطريقة أن الفوائد التقليدية كانت 3‎%‎ والآن العائد في المرابحة 20‎%‎.

وقال العكاري :”لتوضيح هذه النقطة نقول، إن هامش الربح 20‎%‎ هو لمدة زمنية قدرها 8 سنوات أي أن معدل العائد السنوي هو قسمة هذا العائد على 8 سنوات سيكون 2.5‎%‎ فقط أي أقل معدل من الفائدة التقليدي”.