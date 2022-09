الشريف: شكري يريد توجيه رسالة تعبر عن نظام بائس يمارس التعالي السياسي.. وتركيا هي من تقف مع ليبيا

ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري من اجتماع وزراء الخارجية العرب، معتبرًا أنه يبعث بمجموعة رسائل يحاول أن يوجهها شكري الذي يعبر عن نظام بائس ومتعجرف ويمارس التعالي السياسي تجاه دولة تملك السيادة، ولها سيادتها وتمنع المواثيق من التدخل في شؤونها الداخلية.

الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الكثير من الدول تعاني وليبيا منها، لكنها لا تموت، ومحاولة التجاسر والتعدي على كرامة الليبيين يمثل تعديًا سافرًا على كل ليبي.

وأكد على ضرورة التعبير عن السخط والانزعاج والرفض لهذه العنجهية السياسية التي مارسها سامح شكري دون غيره؛ لأن مصر صاحبة مشروع الحكومة الموازية، وهي من تمارس دور السياسات الخارجية بالنسبة لبرلمان عقيلة صالح وحكومته حكومة المربوعة التي صنعت في غرف المخابرات المصرية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن موقف شكري أزال اللثام عن الوجه البائس للخارجية المصرية التي تعتقد أنها تمتلك القرار في ليبيا وأنها تسيطر على ليبيا وأنها تابعه لها والشرق الليبي ورقه تابعه لها وتمارس الابتزاز به.

كما أضاف: “ربما تركيا هي من وقفت عدة مرات مع ليبيا. كنا نتمنى أن يكون الدور المصري إيجابيًا والدبلوماسية المصرية تقف في المنتصف بين أطراف الصراع، والشعب المصري والليبي لا يمكن أن ينفصلا أبدًا ولكن بخروج سامح شكري، من صعد للمنصة ليس وزير خارجية إسرائيل لتغادر مصر، هي وزيرة لدولة عربية محترمة كان يجب أن تحترمها الدبلوماسية المصرية إن كانت بالفعل تريد أن تقف بالمنتصف بين أطراف الصراع”.

وفي ختام حديثه قال: “النظام المصري باعتباره نظام عباس كامل والمخابرات المصرية هي من تهيمن على الملف السياسي الليبي. النتائج أعتقد أنها ستأتي أكلها سياسيًا، باعتبار أننا نرى موقفًا عربيًا، رغم اعتراضنا على الجامعة العربية المترهلة، إلا أننا نرى موقفًا عربيًا مساندًا لليبيا ويدعمها للتعافي وتصل للاستقرار، والموقف الشاذ هو الخارجية المصرية التي عليها مراجعة موقفها”.

