قشوط: تنافس الميليشيات خطر كبير يهدّد طرابلس

الوطن / رصد

حذّر المحلل السياسي محمد قشوط، من إحكام الميليشيات المسلحة المتنافسة سيطرتها على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال قشوط في تصريحات صحفية إن التنافس ما بين الميليشيات المسلحة أصبح خطرا كبيرا يهدد العاصمة، لافتا إلى وجود مشروعين تنافسيين يتمثلان في المشروع التركي والقطري، اللذين يحاول كل منهما السيطرة على طرابلس.

وأضاف أن “تمكن المجموعات المتطرفة من السيطرة على طرابلس سيجعلها مهددة بسيناريو مشابه لما حدث في مدينة بنغازي، حين سيطرت عليها التنظيمات المتطرفة”.

ورأى قشوط أن وقوع العاصمة في يد التنظيمات الإرهابية سيكون مهددا لدول الجوار، وهو الأمر الذي لن تسمح به الدول الإقليمية حفاظا على أمنها ومصالحها.