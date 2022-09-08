ليبيا الان

الداخلية: حكومة الدبيبة شكلت غرفة عمليات في معيتيقة لاستخدام طيران مسير لأغراض عسكرية 

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سرت 

كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية شكلت غرفة عمليات لاستخدام الطيران المسير بقاعدة معيتيقة الجوية لاستخدامها لأغراض عسكرية. 

وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الطائرات استخدمت لقصف المدنيين وأعضاء شرطة نظاميين يزاولون عملهم المعتاد ويبعدون عن محاور القتال حوالي 10 كيلومترات. 

ودعت الداخلية، فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية للدول الـ 5 دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا. 

وحملت وزارة الداخلية رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب مسؤولية أي عمل عسكري أو شبه عسكري بمنطقة الجفارة. 


عدد المشاهدات:
144

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك