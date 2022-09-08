الداخلية: حكومة الدبيبة شكلت غرفة عمليات في معيتيقة لاستخدام طيران مسير لأغراض عسكرية 

العنوان – سرت

كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية شكلت غرفة عمليات لاستخدام الطيران المسير بقاعدة معيتيقة الجوية لاستخدامها لأغراض عسكرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الطائرات استخدمت لقصف المدنيين وأعضاء شرطة نظاميين يزاولون عملهم المعتاد ويبعدون عن محاور القتال حوالي 10 كيلومترات.

ودعت الداخلية، فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية للدول الـ 5 دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.

وحملت وزارة الداخلية رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب مسؤولية أي عمل عسكري أو شبه عسكري بمنطقة الجفارة.