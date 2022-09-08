بليحق: عقيلة صالح دعا جامعة الدول العربية والبرلمان العربي لدعم حكومة باشاعا

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خاطب رئيس البرلمان العربي بإلزام ودفع البرلمانات العربية بدعم قرارات مجلس النواب واحترام إرادة الليبيين من خلال الحكومة الشرعية التي نالت ثقة مجلس النواب.

وأكد بليحق أن عقيلة صالح خاطب أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعم قرارات مجلس النواب ومساندة حكومة فتحي باشاغا لتمارس مهامها من خارج مدينة طرابلس إلى حين تحريرها من قبضة الميليشيات والعصابات المسلحة.

وشدد عقيلة صالح في خطابه على أن حكومة الدبيبة فشلت في تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحولت إلى مظلة حامية للمليشيات للحفاظ على بقائها على حساب مستقبل الليبيين، مبينا أن المليشيات المسلحة تحكم السيطرة على طرابلس.

وأشار عقيلة صالح إلى أن مجلس النواب قرر سحب الثقة من حكومة الدبيبة ومنحها لحكومة باشاغا لتضطلع بذات المهام في الاتفاق السياسي، معتبرا أن مساعي بعض الدول لدعم حكومة الدبيبة ضمنيا هو دعم للمليشيات

وقال عقيلة صالح لأبوالغيط: “نخاطبكم لدعم حكومة باشاغا لتمارس مهامها من خارج طرابلس إلى حين تحريرها من المليشيات”

وفي خطابه لرئيس البرلمان العربي، حثه عقيلة صالح على إلزام ودفع البرلمانات العربية إلى دعم حكومة باشاغا، لافتا إلى أن بعض الدول تعمل على استمرار الفوضى، وعدّ أي محاولة لتجاهل قرارات مجلس النواب، عملا عدائيا وسافرا ضد كافة البرلمانات.

ودعا عقيلة صالح إلى اتخاذ موقف جاد وشجاع لحماية البرلمانات المنتخبة، موضحا أن حكومة باشاغا تمارس مهامها من خارج طرابلس بسبب سيطرة المليشيات المسلحة، وتابع: “يجب إعلام الحكومات بأن الحكومة الشرعية هي التي نالت ثقة مجلس النواب”.