سهيل الغرياني يتهم المشري وكرموس بالكذب 

العنوان – طرابلس

اتهم نجل المفتي المعزول سهيل الصادق الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعضو المجلس عادل كرموس بالكذب.

وقال الغرياني في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”خالد المشري لما زار المفتي قبل أشهر كان غير صادق مع المفتي وكان بصحبته عضو المجلس عادل كرموس”.

وأضاف نجل المفتي المعزول :”ادعى خالد أنه لم يدعم حكومة فتحي باشاغا، بل ذكر في جلسته مع المفتي أنهم لم يخوضوا في ترشيحات رئاسة الحكومة مع عقيلة صالح وإنما خاضوا معه في التعديل الدستوري فقط”.

وتابع الغرياني :”ثم في أثناء جلسته مع المفتي نفسها كان عقيلة صالح عاقد جلسة في النواب وأعلن على الهواء أنه وصلته مراسلة من مجلس الدولة فيها توقيعات تدعم باشاغا”.

وأوضح نجل المفتي :”أنه كان اسم عضو المجلس عادل كرموس في القائمة فسمع بها المفتي في وقتها وأخبر بها خالد المشري ورفيقه فبهت خالد ورفيقه أمام المفتي”.