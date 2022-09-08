المسار الدستوري محور لقاء المبعوث الفرنسي والمشري

الوطن / متابعات

أجرى المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، زيارة الأربعاء إلى مقر مجلس الدولة في العاصمة الليبية طرابلس.

وكان في استقبال”سولير” كلٌّ من رئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه الأول ناجي مختار، وناقش الجانبان سبل دعم مباحثات مجلسي الدولة والنواب حول المسار الدستوري.

وأكد الطرفان دعمهما للحوار ورفضهما للحلول العسكرية، وقد نقل المشري من جهته، رؤية مجلس الدولة الداعية إلى تنظيم الانتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة؛ تحقق الاستقرار الدائم في البلاد، على حدّ قوله.