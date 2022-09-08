في زمن الدبيبة.. الطلبة بلا كتب حتى الآن

الوطن / رصد

يواجه طلبة ليبيا العام الحالي، أزمة جديدة تمثلت في غياب الكتاب المدرسي، إذ لم تتمكن وزارة التعليم التابعة للحكومة منتهية الولاية من توفيره حتى الآن.

يقول سعيد العزابي، وهو طالب في المرحلة الثانوية من طرابلس، إن “ابن الجيران كان طالباً في الشهادة الثانوية خلال العام الماضي، وأعارني كتبه، ولولا هذا لبقيت بلا كتب، كحال أغلب أقراني”.

ويرجع غياب كتب بعض المراحل الدراسية إلى عدم تعاقد وزارة التعليم على طباعتها، رغم توفير الحكومة المبالغ اللازمة لذلك منذ يونيو من العام الماضي، وتشكيل الوزارة لجنة طباعة الكتب قبل ذلك بشهرين، بحسب تصريحات حكومية سابقة.

ورغم أن النائب العام بدأ تحقيقاً في الموضوع منذ ديسمبر الماضي، إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر، ولم يصدر أي قرار بشأن معاقبة المسؤولين.

وحذر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية، من تكرار أزمة الكتاب المدرسي خلال العام المقبل إذا تأخرت الإجراءات اللازمة لطباعته.