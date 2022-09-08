أبوزريبة: نحمل الحداد والعائب مسؤولية الحرب على منطقة الجفارة

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، أن لديها معلومات أمنية مؤكدة باستخدام طائرات مسيّرة لأغراض عسكرية بإشراف الفريق محمد حداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب.

واعتبر وزير الداخلية بالحكومة الليبية لواء عصام أبوزريبة هذا خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من العام 2020.

وحمّل أبوزريبة غرفة العمليات بقاعدة معيتيقة الجوية، وجميع التشكيلات المسلحة التي تشارك في الهجوم بصفتها وأسمائها مسؤولية أي عمل عسكري أو شبه عسكري يهدف لإثارة الفتنة أو الحرب على منطقة الجفارة.

كما حملهم أبوزريبة المسؤولية عن استخدام الطيران المسير ضد المجموعات العسكرية وشبه العسكرية والتحريض على العنف في الجفارة.

ودعا أبوزريبة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.