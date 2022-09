ليبيا – قال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد إنه تمت مداهمة مخزن في مزرعة بمنطقة الخوير جنوب مدينة طبرق، وتم العثور بداخله على 287 مصريًا، من بينهم 95 طفلًا أعمارهم تتراوح ما بين 12 و16 سنة.

فؤاد أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه خلال عملية المداهمة لم يتم القبض على أحد من المهربين، لافتًا إلى أن المهاجرين تعرضوا للضرب والتعذيب وقلة الأكل والشرب.

وبيّن أنه تم نقل المهاجرين بواسطة المهربين من مكان لآخر وبيعهم من مهرب لآخر، قبل أن تتم المداهمة.

وأفاد أن المهربون يطالبون أهالي الأطفال بدفع مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالدولار، وكشف أن إحدى الغرف التي تم العثور عليها في المخزن مساحتها 16 مترًا ويوجد بها أكثر من 100 مهاجر مصري.

The post مداهمة مزرعة في طبرق إحتجز المهربون بداخلها 287 مهاجرًا مصريًا بينهم 95 طفلًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية