أبو زيد: انسحاب مصر من الجلسة الاستفتاحية لا يؤثر على دورها الوساطي بليبيا

الوطن / متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إنّ الوفد المصريّ غادر الجلسة الاستفتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب حين تقلّدت وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية في ليبيا لأنّ الحكومة قد انتهت ولايتها في ديسمبر 2021، وكان من الطبيعيّ أن تلتزم مصر برؤيتها السياسية بأن لا يكون هناك تمثيل لحكومة منتهية الولاية.

وأضاف أبو زيد، في مقابلة متلفزة، أنّ انسحاب الوفد المصريّ من الجلسة الاستفتاحية هو إجراء دبلوماسي لا يؤثر على دور الوساطة الذي تلعبه مصر في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنّ هناك تقريرًا موضوعيًّا ستعدُّه الأمانة العامة للجامعة العربية حول كيفية التعامل مع الرئاسة الحالية للمجلس.

وأكّد أبو زيد أنّ مصر تشجّع على الاستمرار في الحوار إلى حين الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكّدًا أنّ هناك استحقاقات مهمّة في الفترة المقبلة واجتماعات يجب أن تُحسَم فيها مسألة رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب.