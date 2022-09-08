3 جزائريين وسوداني أسرى في اشتباكات لواء طارق بن زياد مع “داعش”

كشفت مصادر لـ”الساعة 24″ عن هوية الأسرى في الكمين الذي نصبه اللواء طارق بن زياد المعزز للإرهابي المهدي دنقو في القطرون جنوبي ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الأسرى هم كل من الجزائريين غدير بشير معمر 24 سنة وحسام حليمة بن محمد بن مسعود 27 سنة ومعاذ الشيخ أبوحوصة 20 سنة والسوداني عثمان محمد نور محمد 30 سنة.

وأمس الأربعاء أعلنت غرفة الإعلام الحربي في إيجاز طالعته “الساعة 24” أن فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المُعزّز ألقت القبض على 3 أفراد جزائريين يتبعون تنظيم داعش بعد دخولهم عبر الحدود الجزائرية.

وأضافت الغرفة أنه في أثناء “التحقيق معهم تم التعرف على تواصلهم مع الإرهابي المدعو المهدي دنقو والاتصال كان عن طريق شخص يدعى محمد كوسا”.

وتابعت الغرفة: “من خلال أجهزة التتبع تم رصد تحركات المدعو المهدي دنقو، ومن ثم نصب كمين مُحكم من قبل فرقة المهام الخاصة في منطقة القطرون جنوب ليبيا”.

وأوضحت الغرفة أنه “تم الاشتباك مع الإرهابي الدنقو ومرافقيه، ما أسفر عن مقتله واثنين من مرافقيه، وإلقاء القبض على مرافق آخر يحمل الجنسية السودانية”.