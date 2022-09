ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي عن رفضهم تحول مجلس الدولة إلى منصة يستغلها خالد المشري لتحقيق مصلحته الخاصة وترويج الادعاءات وتزوير الحقائق كما جاء في إحاطته التى لم يَسْلَم منها حتى “حلفاؤه”.

السويحلي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن المجلس سيفقد تأثيره ويُهمَّش دوره وربما يَخرج أو يُخرَج تمامًا من المعادلة السياسية إذا لم يستعد إرادته ويتصدى لممارسات المشري الكارثية.

The post السويحلي: نرفض تحول مجلس الدولة إلى منصة يستغلها المشري لتحقيق مصلحته الخاصة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية