الدرقاش: النظام المصري يتعامل مع ليبيا معاملة الوصي للقاصر

ليبيا – علق مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني على انسحاب وزير الخاجية المصري سامح شكري من جلسة افتتاح أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

الدرقاش قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن النظام المصري يتعامل مع ليبيا معاملة الوصي مع القاصر حسب تعبيره.

وأشار إلى أن النطام المصري يرى أنه الأولى بالولاية على هذا القاصر والأحق بإدارة ثرواته وموارده، ومن هذا المنطلق جاء تصرف سامح شكري حسب زعمه.

