عون يبحث مع وفد السفارة الألمانية سبل عودة الشركات الألمانية للعمل بقطاع النفط والغاز الليبي

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد امحمد عون بديوان الوزارة وفد السفارة الألمانية في ليبيا برئاسة أنيكا انجلز القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية والوفد المرافق لها.

حيث تباحث الطرفان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في مجالات التعاون مع الشركات الألمانية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز في عدة مجالات، أهمها الطاقات البديلة والمتجددة، قطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، خطوط الأنابيب وغيرها.

وفي الختام، أكد عون على أن الوزارة تبذل كل جهدها للمحافظة علي إعادة الإنتاج وزيادته، كما أشاد بأهمية دولة ألمانيا في مختلف نشاطات شركات النفط في مجالات الطاقة النظيفة ومجالات الاستثمار وزيادة الطاقات التكريرية بالبلاد.

