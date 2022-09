ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن أربعة صناديق انتخابية أجتمع حولها الليبيون وكانت وبالاً عليهم المؤتمر الوطني، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس النواب الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية.

بوقعيقيص اعتبرت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك كان مسار حزين أضاع ليبيا، متسائلةً: هل سيكون الصندوق الخامس نهاية ليبيا أم نهاية الأحزان؟ فالغد ما زال بعيدًا، بحسب قولها.

The post بوقعيقيص: أربعة صناديق انتخابية اجتمع حولها الليبيون وكانت وبالًا عليهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية