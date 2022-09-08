المشري يطلع المبعوث الفرنسي على رؤية مجلس الدولة للخروج من الأزمة الراهنة 

طرابلس 08 سبتمير 2022 ( وال ) – أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري” المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير، رؤية المجلس للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة، تحقق الاستقرار الدائم في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال ” المشري ” أمس الأربعاء، رفقة نائبه الأول ” ناجي مختار” المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للدولة تناول اللقاء سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، مؤكدين دعمهم للحوار ورفضهم للحلول العسكرية. (وال _ طرابلس)

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