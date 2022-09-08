الجنائية الدولية توقف الإجراءات ضد التهامي

الوطن / متابعات

أوقفت المحكمة الجنائية الدولية، الإجراءات ضد رئيس الأمن الداخلي سابقا، التهامي خالد، الذي تولى المنصب أيام حكم النظام السابق.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية التهامي منذ 2013.

وأعلنت المحكمة، في بيان، أن قضاتها “أنهوا الإجراءات بحق التهامي بعد” إخطار النيابة بوفاته وطلبها سحب مذكرة التوقيف”.

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن وثيقة وفاة التهامي الذي ولد في العام 1942، تشير إلى أنه توفي نتيجة أسباب طبيعية في القاهرة في 12 فبراير/شباط 2021، مضيفة أن هذه الوثيقة صادرة عن السلطات الليبية.

وعلق ممثلو الادعاء العام على ذلك بقولهم: “لا شك في أن التهامي، الشخص المذكور في مذكّرة التوقيف الصادرة عن هذه المحكمة، متوفٍ الآن”، بحسب القرار.