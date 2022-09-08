بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الشمال الغربي بينما تكون في معدلاتها على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساءا على بعض مناطق جبل نفوسة قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية مع رطوبة عالية نسبيا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34- 38)مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-32)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام, بينما تتكاثر السحب احيانا على غدامس والحمادة قد تصحبها خلايا رعدية .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(33-36)مْ.

طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:23)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:46).

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