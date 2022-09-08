رفض تركي لقرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الأخير

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أعلنت تركيا رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد برئاسة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس الأربعاء: “شهد الاجتماع الـ 158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، المنعقد في 6 سبتمبر عام 2022 مرة أخرى قرارات وتصريحات تتضمن مزاعم لا أساس لها ضد بلدنا، ونرفض تماما هذه القرارات والتصريحات”، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

واعتبرت الوزارة، أن هذه القرارات “اتخذت تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق وقصيرة الأمد”. وأنها “تحرم جامعة الدول العربية من فرصة تقديم مساهمة ملموسة وبناءة ومستدامة في حل المشكلات الإقليمية”.

وقالت الوزارة، إن تركيا “ستواصل مكافحة التهديدات الإرهابية ضد أمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي رغم النهج المتحامل عليها”. ولفتت إلى أن “مكافحة تركيا الإرهاب الانفصالي يحمل أيضًا أهمية كبيرة من حيث الحفاظ على سيادة بلدان المنطقة ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية”.

وقالت، “وفي هذه المناسبة، تجدد تركيا استعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تولي أهمية لإرساء الاستقرار والازدهار في المنطقة كهدف مشترك”.