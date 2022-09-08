سهيل الغرياني: حكومة مصر عدوٌ لنا

علق سهيل الغرياني مدير قناة التناصح ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، على انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية بعد ترأس المنقوش لها، زاعمًا أن ذلك الموقف يعبر عن عداء الحكومة المصرية.

وأضاف «سهيل» في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “يفترض بعد حركة وزير خارجية مصر بالأمس في الجسم الميت المسمى بالجامعة العربية على أقل تقدير أن يتم استدعاء سفير مصر في ليبيا من قبل حكومة الوحدة الوطنية”. بحسب كلامه.

وتابع؛ “ويتم دعوة سفير ليبيا في مصر للمشورة”، مردفًا أن “حكومة مصر عدو وليست وسيط بكل أسف” على حد قوله.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد انسحب من جلسة الجامعة العربية، اعتراضا على تولي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، المنتهية ولايتها، لرئاسة الجلسة.

ومن جانبها أكدت «المنقوش»، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الجلسة على؛ “احترام موقف رئيس الخارجية المصري سامح شكري بالانسحاب من الجلسة، وهذا لا يعني بالضرورة التوافق معه”، مبينة أنه “مخالف لميثاق الجامعة العربية، وتحديدا المادة الـ 8، ومخالف لقرارات مجلس الأمن”.