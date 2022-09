اليسير: يجب تحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية ما حدث في ليبيا

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير إن حرب طرابلس هي اختراق لاتفاقية الترتيبات الأمنية، مشيرًا إلى أن الجماعات الانتهازية هي السبب؛ لأنها تريد أن تسرق الأموال والسبب يرجع للأمم المتحدة.

اليسير أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء تابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة تحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية ما حدث في ليبيا؛ لأن ما أوصل البلاد لهذه المرحلة هي القرارات الأممية.

واعتبر أن عبد الحميد الدبيبة هو أكبر سارق في تاريخ ليبيا بشهادة الصحف البريطانية، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تم إعادتها من الرماد وبناء على صرخات أهالي المنطقة الشرقية وبنغازي لإنقاذهم من الإرهاب وقطع الرؤوس، مؤكدًا على أنها الآن موجودة ويتم التآمر عليها على جميع المستويات.

كما أضاف: “المصيبة الأخيرة التي أتت بالدبيبة هذه كارثة أكبر مما نتصور وكل الليبيين فهموا هذا، قاموا باتفاق سياسي مع المتصارعين معهم، ومشى عقيلة صالح، وهناك من نصحه أن يذهب لأردوغان؛ لأن في يده الحل وعنده السلاح في طرابلس، أصبح الأمر واقعًا”.

وتابع: “لا أعرف هل نحن الليبيين لا نسمع ونرى لأن أردوغان ووزير الدفاع من أكثر من سنة قالوا أتينا لليبيا وباقون للأبد ورجعنا لإعادة أمجادنا، كل يوم واحد من رجال الدولة الذين يحددون مستقبلنا يذهبون ليتصوروا مع أردوغان، الجويلي وباشاآغا هم من أتوا بأردوغان ومكنوه”.

واستطرد: “الرسالة التي وصلت للناس القريبين من موضوع تركيا واتخذوا موقفًا أن يتعاونوا مع الليبيين حتى إن كانوا خصومهم، كباشاآغا والجويلي ومن يدعمهم، وأن من يستعمر المنطقة الغربية هو أردوغان وعليهم أن يقرروا ما الحل الذي سيديرونه، هل سيعترفون بسلطة المستعمر والذي يريده سيحدث؟ أم أن يتخذوا موقفًا وطنيًا؟”.

اليسير قال: “محطة 2014 عندما انتخب مجلس النواب وقامت مجموعة صغيرة من أعضاء المؤتمر التي تؤيد الآن الدبيبة، وهو نفس التيار المعروف ويعارض الانتخابات الرئاسية الداعم للمليشيات، كان عددها أقل من 40 واجتمعت باسم المؤتمر الوطني، وكان يشمل الاجتماع خرقًا قانونيًا بمرتبة خيانة عظمى، اجتمعوا ورفضوا إرادة الشعب الليبي ورفضت التسليم. قبل حكم المحكمة بمدة طويلة جدًا، وانتحلوا صفة المؤتمر الوطني وشكلوا حكومة وفرضوها بالأمر الواقع من خلال المليشيات”.

ونوّه في ختام حديثة إلى أن مجلس النواب حينها قاوم قليلًا وبعدها ارتهن، والمستشار عقيلة صالح قاوم وبقوة، لكن ذهب مجموعة من الانتهازيين كالسيالة وسيف النصر وأحضروا فائز السراج؛ لأنه إنسان بسيط وعقدوا صفقة برعاية محمد الشعيب للخروج باتفاق سياسي في الصخيرات.

