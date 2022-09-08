وزارة التربية والتعليم: نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 64.15 بالمئة

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أعلنت، وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية”.

وقالت الوزارة، إن نسبة النجاح بلغت 64.15 بالمائة، مشيرة إلى عدد الناجحين بلغ 108,484 ومن لهم دور ثان 60,614.

وبيّنت الوزارة، أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بلغ 26,805 والناجحين بتقدير جيد جدا 42,912 والناجحين بتقدير جيد 32,449 وتقدير مقبول 6,318.

التعليم الديني

كما أوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح في التعليم الأساسي الديني بلغت 73.68 بالمئة، مشيرة إلى أن المتقدمين للامتحانات بلغ عددهم 57 طالبا نجح منهم 42 ومن لهم دور ثان 15.

وأوضحت الوزارة، أن الناجحين بتقدير ممتاز بلغ عدد 18 وجيد جدا 18 وجيد 6.