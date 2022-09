ليبيا -احتضنت السفارة الليبية في بروكسل الثلاثاء اجتماعًا موسعًا ضم كلًا من سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا أمل محمد الجراري وفريق العمل المشترك للمكتب الليبي استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة “LARMO” ومندوبين عن مصلحة الآثار الليبية، وآخرين من الجهات المختصة والأمنية البلجيكية ومندوب من مكتب الأمم المتحدة للجريمة و المخدرات “UNDCO”.

الاجتماع الموسع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل دعم التعاون المشترك في مجال استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة بين دولة ليبيا ومملكة بلجيكا.

وفي هذا الإطار أبدى جميع الحاضرين استعدادهم التام للتعاون مع ليبيا، حيث تم خلال الاجتماع تمكين خبراء مصلحة الآثار من معاينة القطع الأثرية الليبية الموجودة في بلجيكا، بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي الذي تتميز به منطقة قورينا الأثرية، ثم تجهيز اللوجستيات لاستعادتها الى أرض الوطن.

The post السفارة الليبية في بلجيكا تعمل على عودة قطع أثرية تعود ملكيتها لمنطقة قورينا الآثرية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية