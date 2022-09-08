التربية والتعليم: نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 64.15% لهذا العام

الوطن / رصد

أعلنت وزراة التربية والتعليم عن اعتماد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اليوم، وذلك خلال حفل حضره وزير التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية موسى المقريف، وعدد من كوادر الوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في حفل نتائج التعليم الأساسي، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات كان 169098 طالبًا وطالبة، نجح منهم 108484 طالبًا وطالبة، فيما كان عدد الطلاب ممن لديهم دور ثانٍ 60614 طالبا وطالبة.

وأوضح المقريف أن نسبة النجاح بلغت 64.15% لهذا العام، وهي نسبة مريحة على حد قول المقريف.