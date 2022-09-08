الحاجي: أنا واحد من المليشيات المدافعة عن طرابلس من كل رخيص يحلم باستباحتها

علق جمال الحاجي، المناصر للاحتلال التركي للعاصمة والمعادي للجيش ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على مطالبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للأمين العام للجامعة العربية، بخصوص ضرورة دعم حكومة باشاغا لتمارس عملها من خارج طرابلس، لحين تحرير العاصمة من المليشيات، وأشار الحاجي إلى أنه واحد من المليشيات المدافعة عن طرابلس.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المنعدم مواطن خائن عقيلة صالح؛ بينه وبين القبر زكمة ترفعه، وما زال يكذب بكل وقاحة وصحة وجه”، على حد قوله.

وأضاف “أنت مواطن خائن منتحل صفة، بيننا وبينكم حكم المحكمة في الطعن الدستوري رقم (17/61 قضائية) ولا سلطة شرعية غير هذه المحكمة في ليبيا والباقي بضاعة المرتشي الفاسد برناردينو ليون، أنتم وزريبة المشري مخرجاتها؛ ستلاحقكم أرواح الشباب ودماء الأبرياء ممن ماتوا على يديك وما دمرتم من مدن وما هجرتم الله لا يبارك لك لا في الدنيا ولا في الأخرة”، بحسب تعبيره.

وتابع “أنا واحد من المليشيات في حلق أمثالك من المدافعين عن طرابلس من الخونة والخفراء وكل رخيص يحلم باستباحتها”، وفقا لوصفه.