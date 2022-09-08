يفتقر للاشتراطات الصحية.. ضبط مكان إعداد الطعام المباع في أكشاك البيضاء

استهدف مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء مكانًا يفتقر للاشتراطات الصحية، هو مصدر الأطعمة المباعة في أكشاك المدينة.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع عناصر جهاز الحرس البلدي، حيث لاحظ المفتشون أن المكان غير مؤهل لتحضير الأطعمة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن القائمين على هذا المكان تعمدوا إخفاء نشاطه عن الأجهزة الرقابية، كما تضمنت الملاحظات أيضًا عدم ارتداء العاملين الزي الخاص، وافتقار بعضهم لشهادات صحية، بالإضافة إلى سوء حالة المحيط البيئ للمكان، وقد أحيل تقرير بالخصوص إلى الحرس البلدي.

أدوات عثر عليها في المكان.

الطعام المضبوط خلال التفتيش.

الطعام المضبوط خلال التفتيش.